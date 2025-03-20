Ростех внедряет на своих предприятиях автоматизированную систему защиты от контрафакта

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех внедряет на предприятиях ОПК онлайн-сервис «Антиконтрафакт». Разработка способна прослеживать материалы и изделия на всех этапах жизненного цикла — от изготовителя до потребителя. Это позволит предотвратить применение контрафактной и фальсифицированной продукции на производстве.

Автоматизированную систему «Антиконтрафакт» разработала компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех. Онлайн-сервис является своего рода «цифровым контролем». Суть разработки заключается в электронном отслеживании продукции на каждом этапе ее передвижения от производителя и поставщика до заказчика. Для этого на изделие наносится QR-код, в котором имеется информация о производителе, покупателе, дате изготовления, маркировка и другие данные. «Антиконтрафакт» позволяет отследить перемещение продукции по территории России. Доступ к сервису получают только зарегистрированные пользователи, имеющие средства криптозащиты.

В прошлом году новый онлайн-сервис был протестирован на 51 предприятии Ростеха. Опытная эксплуатация прошла успешно. «Антиконтрафакт» позволил не только отслеживать движение материалов и комплектующих, но и получать дополнительную информацию, которая содержится в сопроводительных документах.

«Распространение контрафактной и фальсифицированной продукции является одной из самых острых и актуальных проблем для экономики всех стран, в том числе России. Для ее решения Госкорпорация Ростех в соответствии с государственной стратегией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции создает эффективные инструменты с помощью информационных технологий. Наш электронный сервис прослеживаемости изделий „Антиконтрафакт“ позволяет управлять операционными и репутационными рисками, повышать качество продукции, используя на производстве только аутентичные материалы и комплектующие. Внедрение автоматизированной системы на промышленных предприятиях позволит эффективно бороться с контрафактом и фальсификацией и, как следствие, способствовать повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции на российском и международном рынках», — рассказал генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Сейчас автоматизированная информационная система прослеживаемости изделий «Антиконтрафакт» готовится к внедрению в промышленную эксплуатацию на предприятиях Ростеха, выпускающих продукцию авиационного и оборонного назначения. В дальнейшем к ней будут подключены все организации Корпорации.