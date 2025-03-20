СПЕЦКАБЕЛЬ поделился с ТВЦ опытом в повышении производительности труда

Завод «Спецкабель», флагман российской кабельно-проводниковой индустрии, стал героем репортажа на телеканале ТВЦ. Сюжет об участии столичных предприятий в национальном проекте «Производительность труда» подробно рассказал об опыте «Спецкабеля» во внедрении инновационных методов управления производством.

«Спецкабель», будучи крупнейшим поставщиком качественной кабельно-проводниковой продукции для оборонной промышленности, космоса и атомной энергетики, стремится к полному обеспечению потребностей российского рынка. В 2023 году кабельный завод, расположенный в Москве, вступил в национальный проект «Производительность труда», понимая, что для сохранения лидирующих позиций и дальнейшего развития необходимы кардинальные изменения в организации производственных процессов.

Внедрение принципов бережливого производства стало центральным звеном программы оптимизации, разработанной специалистами завода в сотрудничестве с экспертами национального проекта. Эта программа затронула многие аспекты деятельности предприятия, от планирования и закупок до контроля качества и логистики. Тщательно прорабатывалась реорганизация рабочих мест с использованием методологии 5С (сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование).

Заметные изменения произошли на участках оплетки и наложения изоляции, что стало возможным благодаря тщательному анализу производственных процессов и внедрению новых эффективных методик. Внедрение эргономичных рабочих мест с учетом физиологических особенностей работников привело к снижению утомляемости и повышению комфорта труда. Кроме того, персонал обучился новым методам работы и принципам бережливого производства. Результатом стала существенная экономия времени и ресурсов, а также повышение качества выпускаемой продукции. Сотрудники также стали чувствовать причастность к общему делу и видеть результаты своей работы.

Опыт «Спецкабеля» показывает, что вложение в современные методы управления – это не просто модная тенденция, а необходимое условие для успешного развития в современной конкурентной среде. И репортаж на ТВЦ о нацпроекте «Производительность труда» – яркое подтверждение этого.