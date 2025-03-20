В Нижнем Новгороде построят пассажирскую канатную дорогу

От станции метрополитена Заречная до Проспекта Гагарина 31Г в Нижнем Новгороде возведут канатную транспортную систему общего пользования. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания по объекту.

Новая канатная дорога сможет перевозить более 1200 человек в час. Ее общая протяженность составит 3329 метров.

По проекту предусмотрено строительство трех станций: «Заречная», «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Первая будет иметь два этажа, остальные - трехэтажные. Каждая станция предусматривает наличие лифтов и отдельных входов для маломобильных граждан. Кабины канатной дороги вмещают восемь человек, их оснастят подогревом для круглогодичной работы объекта.

Строительство реализуется в рамках концессионного соглашения Комплексной программы развития транспортной системы Нижегородской области.

Застройщик - ООО «УРБАНТЕХ»

Генеральный проектировщик – ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ»