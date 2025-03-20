Высокотемпературный сплав для использования в кабелях с минеральной изоляцией, измерительных и нагревательных кабелей

Компания Alleima (Швеция) представила сплав Alleima® TD – инновационное решение для индустрии систем термообработки, где требуются надёжные высокотемпературные материалы. Предлагаемый компанией Alleima продукт обеспечивает стабильные эксплуатационные характеристики кабелей с минеральной изоляцией (MIC), кабелей для измерительных систем и систем нагрева, даже в условиях экстрема

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