Завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика для строительства моста через Оку под Рязанью

Завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика для строительства моста через реку Ока в Рязанской области. Информация о результатах открытого конкурса размещена на портале Госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов, на участие в торгах поступила только одна заявка, в связи с чем конкурс признан несостоявшимся. Вместе с тем поступившая заявка единственного участника соответствует всем требованиям, и с компанией планируют заключить контракт. Ценовое предложение единственного участка – 32,889 млрд рублей, что примерно на 3,3 млн рублей меньше максимальной цены закупки.

Напомним, конкурс на строительство моста-дублера через реку Ока от дороги «Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово» до трассы «Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш» в Рязанской области был объявлен в конце февраля 2025 года. Согласно конкурсной документации, протяженность основного хода автодороги составит 5,8 км, в том числе 1,1 км – четырехполосный мостовой переход. Проектом также предусмотрено возведение путепровода через автодорогу 61К-011, моста через ручей Быстрец, транспортной развязки на пересечении улиц Центральной и Грачи, а также развязки на пересечении с дорогой 61К-011. К строительству будущий подрядчик должен приступить с момента заключения контракта, а завершить – до 20 октября 2031 года.

Добавим, также в 2025 году в Рязанской области планируют приступить к строительству южного обхода Рязани в составе федеральной трассы М-5 «Урал».