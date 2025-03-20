Более 65 км федеральных трасс расширят в 2025 году в Саратовской области

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков совершил рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, где в, частности, осмотрел дорожные объекты в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

В настоящий момент доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 78 %. Этот показатель будет улучшен после ввода в строй еще ряда крупных объектов. В 2025 году намерены завершить работы на пяти участках капитального ремонта, где в общей сложности в четырехполосное исполнение переведут 65,5 км. Речь идет о трех отрезках дороги Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», одном участке дороги А-298 «Р-208 «Тамбов - Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» и еще одном - на автодороге Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград».

До конца 2030 на территории Саратовской области планируют капитально отремонтировать еще 16 участков федеральных трасс, 12 из них - с доведением дороги до четырех полос движения (это порядка 73,1 км). Еще восемь объектов общей протяженностью 82,3 км построят и реконструируют в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в том числе - обход города Пугачева. Данный проект реализуется при поддержке председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина. Работы уже стартовали. Дорожники построят современную и безопасную четырехполосную трассу протяженностью 11 км, возведут транспортную развязку, два путепровода через железнодорожные пути, один - в составе развязки, сделают три разворотные петли и две площадки для отдыха. В текущем году на объекте устроят земляное полотно и переустроят коммуникации. Полностью завершить строительство обхода и открыть по нему движение планируют в 2027 году.

Добавим, в ходе рабочей поездки Роман Новиков также встретился с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. На совещании стороны обсудили планы по развитию дорожной сети в регионе.