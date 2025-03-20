Делегация «Россети Центр и Приволжье» приняла участие в Международной научно-технической конференции «Энергия-2025»

Руководители и специалисты филиала «Ивэнерго» присоединились к XX Всероссийской (XII Международной) научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия-2025».

Мероприятие организовано Ивановским государственным энергетическим университетом в рамках реализации мероприятий Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» Андрей Ухтин выступил на пленарном заседании конференции с докладом на тему технологий и инноваций, применяемых на современных объектах электроэнергетики, в том числе в Ивановской области. Инженер отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности, аспирант ИГЭУ Ольга Суханова рассказала о преимуществах применения устройств FACTS в системах электропередачи. Шесть руководителей «Ивэнерго» выступили в роли экспертов в заседаниях профильных секций.

Конференция «Энергия-2025» зарекомендовала себя как значимое и креативное пространство для общения молодых специалистов в сфере энергетики, ядерных технологий, электромеханики, математического моделирования и информационных технологий. Ежегодно ее участниками становятся более тысячи студентов и молодых ученых из вузов России, Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и других стран.