«ЭКМ Холдинг» на Cabex-2025: формула успеха, презентация потенциала, победы в отраслевых конкурсах

ООО «ЭКМ Холдинг» принял участие в 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex-2025, которая проходила с 18 по 20 марта в Москве.

Концепция стенда ООО «ЭКМ Холдинг» в этом году предполагала объединение лучших решений в сфере кабельно-проводниковой продукции ООО НПП «ИНТЕХ» + ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» под брендом Холдинга, что выразилось в единой формуле успеха.

Центральное место заняли большие часы в форме среза силового кабеля энергетического назначения на сверхвысокое напряжение 500 кВ – олицетворяющие наступление нового времени для всей отечественной кабельной отрасли. Именно они стали условным местом назначения встреч для посетителей выставки. Во второй день Cabex здесь «под часами» состоялся музыкальный перфоманс в котором приняли участие как гости, так и сами организаторы выставки. Вместе с приглашенным Ди-джеем и искусственным интеллектом наши партнеры создавали ритмы для кабельной отрасли, задавая динамику всему событию.

«Выставка стала не только местом встреч с партнерами, коллегами – производителями кабельно-проводниковой продукции и поставщиками материалов, но и местом обсуждения тенденций и трендов. Мы достойно представили потенциал ООО «ЭКМ Холдинг» и предприятий входящих в периметр, а также стали победителями отраслевых конкурсов, в том числе по направлению технологий», - отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин.

Так, в рамках ежегодного конкурса «Лучший инновационный продукт», новинка ООО НПП «ИНТЕХ» кабель шахтный ИнСил(Ш) занял почетное 3 место и был отмечен дипломом призера в номинации «Кабель и провода» и памятной статуэткой.

Также на Cabex-2025 подвели итоги ежегодной премии RusCable PR-challenge на лучшую пресс-службу и отдел маркетинга отраслевых компаний. Впервые в конкурсе, проводимом с 2018 года отраслевым порталом Ruscable.ru принял участие ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ». Проект «Лица ТАТКАБЕЛЬ. 15 трудовых историй» стал победителем онлайн-голосования в номинации «Лучший социальный проект».

По итогам выставки ООО «ЭКМ Холдинг» награжден Дипломом в номинации «Выдающаяся командная инициативность».