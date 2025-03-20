«Эн+» планирует участвовать в конкурсе на строительство генерирующих мощностей в Сибири

Группа «Эн+» выразила готовность к участию в конкурсах на строительство генерирующих мощностей в Сибири, которые ожидают одобрения на проведение. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Колмогоров.

Генеральный директор «Эн+» заявил о том, что компания обладает необходимыми ресурсами и компетенциями для реализации большинства из заявленных ранее проектов.

«Так, энергетический сегмент «Эн+» продолжает строительство трех энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт. Проект необходим для покрытия энергодефицита на юго-востоке региона и надежного энергоснабжения всех потребителей», - следует из отчета «Эн+», где приводятся слова Колмогорова.

Также, согласно информации предоставленной компанией, осуществляется обновление ГЭС в рамках программы «Новая энергия» и действующих ТЭЦ по государственной программе модернизации мощностей. Более того, ведется совместная работа с коллегами из Китая по проработке строительства Амурского ветропарка и обустройства Зашуланского месторождения.