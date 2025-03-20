Первый вице-президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Виталий Кобзев награжден медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени

18 марта в московском офисе холдинга «ФОРЭНЕРГО» состоялась торжественная церемония награждения первого вице-президента компании Виталия Кобзева медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени. Эта высокая награда была вручена Министерством энергетики Российской Федерации в знак признания значительного вклада Виталия Викторовича в развитие энергетической отрасли страны.

Виталий Викторович Кобзев — настоящий Производственник с большой буквы, и это знает каждый сотрудник «ФОРЭНЕРГО». Его профессионализм и преданность делу стали примером для всего коллектива. Помимо выполнения обязанностей первого вице-президента холдинга, Виталий Викторович полностью координирует деятельность Объединения в Уральском федеральном округе — крупнейшем регионе присутствия «ФОРЭНЕРГО». Это огромная ответственность, которую он несет с честью и достоинством.

Виталий Кобзев — человек, который детально знает все процессы и тонкости производства на уральских заводах холдинга. Его глубокие знания и опыт позволяют ему эффективно управлять сложными проектами и находить оптимальные решения даже в самых непростых ситуациях. Он не только профессионал, но и настоящий патриот России, вдохновляющий коллег своей любовью к Родине и малой родине — Южноуральску.

Под его непосредственным руководством были построены все новые предприятия «ФОРЭНЕРГО» в Челябинской области, что стало важным шагом в развитии региона и укреплении позиций холдинга на рынке. Благодаря его усилиям значительно увеличены объемы выпуска продукции, а также восстановлено и модернизировано производство старейшего завода радиокерамики, что позволило сохранить историческое наследие и одновременно внедрить современные технологии.

Виталий Викторович — не просто руководитель, но и наставник, который всегда готов поддержать своих коллег, поделиться опытом и вдохновить на новые достижения. Его вклад в развитие компании и отрасли в целом трудно переоценить.