«Россети Московский регион» продолжают реализацию программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работы по модернизации электросетевого комплекса в г.о Домодедово в ходе реализации комплексной Программы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей.

Так, в настоящее время построены и в течение текущего года будут введены в эксплуатацию четыре распределительных пункта 10 кВ: «Домодедово», «Степыгино», «Юсупово» и «Овчинки», расположенные вблизи одноименных населенных пунктов. Каждый распределительный пункт оснащен 18 ячейками отечественного производства, в которых реализованы все необходимые функции: коммутации, измерения, защиты и учёта электроэнергии, что является универсальным решением. Специалисты ведут пуско-наладочные работы.

Для реализации данного проекта энергетиками также проложено более 60 км кабельных и 3 км воздушных линий.

Ввод в эксплуатацию объектов позволит разгрузить и обеспечить резервирование существующей распределительной сети, перевести нагрузку с действующих линий электропередачи в размере порядка 40 МВт мощности, а в целом - улучшить качество и надежность электроснабжения порядка 32 населенных пунктов, среди которых наиболее крупные: Растуново, Барыбино, Степыгино, Юсупово, Жуково, Овчинки, Никитское, где проживают более 5 тысяч человек.