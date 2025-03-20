«Россети Северный Кавказ» отремонтируют оборудование на 77 крупных подстанциях в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2025 году проведут техническое обслуживание и ремонт оборудования на 77 подстанциях 35-110 кВ. в Северной Осетии.

От стабильной работы питающих центров зависит надежное электроснабжение жителей всей республики – почти 680 тысяч человек, а также расположенных здесь промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социальных учреждений, объектов туризма, малого и среднего бизнеса.

В числе наиболее крупных энергообъектов – «Владикавказ-1», «Янтарь», «Северо-Западная», «Юго-Западная», «ЦРП-1», «Левобережная», «Беслан», «Алагир», «Дигора-110», «Чикола-110», «Эльхотово» и «Моздок». Также запланирован ремонт 156 силовых трансформаторов, более тысячи единиц коммутационного и другого оборудования. Кроме того, на энергообъектах проведут благоустройство территорий: покраска, обновление информационных табличек и знаков, предупреждающих об опасности.

Практически весь объем работ специалисты выполнят собственными силами без привлечения подрядных организаций, что позволит повысить их качество и снизить затраты. Технические мероприятия предусмотрены программой ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго» на 2025 год.