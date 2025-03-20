«Россети Северный Кавказ» установят на четырех подстанциях в Ингушетии современное экологичное коммутационное оборудование

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2025 году заменят на подстанциях восемь устаревших масляных выключателей на вакуумные отечественного производства.

Российские выключатели надежны, просты в ремонте, бесшумны, имеют длительный срок эксплуатации и требуют минимальных затрат на обслуживание. Кроме того, в числе очевидных преимуществ данных устройств – компактность, пожаробезопасность, отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.

Современное оборудование установят на четырех подстанциях: «Котиева», «Сурхахи», «Карабулак», «Малгобек-1».

Реализация проекта позволит энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения более 51,7 тысячи жителей и 62 социально значимых учреждений в 10 населенных пунктах региона. В том числе в отдаленных селах Чемульга, Берд-Юрт, Аршты и Вежарий-Юрт.

На реализацию технических мероприятий, предусмотренных Программой, технического обслуживания и ремонта текущего года, энергокомпания направит 31,9 млн рублей.