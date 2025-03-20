«Россети Северный Кавказ» выявили 313 бесхозяйных энергообъектов в Чеченской Республике

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в 2024 году выявили в регионе 313 бесхозяйных энергообъектов. В их числе – 166 воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью 204,5 км и 132 трансформаторные подстанции.

Все материалы по выявленным объектам переданы в суд для проведения процедур по признанию данного электросетевого имущества бесхозяйным и оформления на него прав. По причине отсутствия должного обслуживания на данных объектах тысячи потребителей испытывали проблемы с напряжением в сети, перебоями электроснабжения. Принимая такое имущество на баланс, энергетики проводят его ремонт и реконструкцию, что повышает надежность и качество электроснабжения региона.