«Россети Сибирь» объявили старт ремонтной кампании в Кузбассе

В 2025 году на обновление и ремонт сетей в Кузбассе «Россети Сибирь» направят 817 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, финансирование выросло на 75 млн рублей.

В рамках ремонтной программы энергетики обновят 184 трансформаторные подстанции, заменят 9000 изоляторов, 2500 опор, 99 километров провода, 1564 единицы оборудования на подстанциях.Помимо этого, за весенне-летний период предстоит отремонтировать более 1000 километров линий электропередачи всех классов напряжения и расчистить 1355 гектаров трасс. Реализация всех мероприятий должна сократить продолжительность отключений потребителей и количество аварийных ситуаций из-за неблагоприятных погодных условий.

Особое внимание энергетики «Кузбассэнерго – РЭС» уделят сетям на юге Кузбасса. Здесь оборудование и линии электропередачи более изношены из-за агрессивного воздействия климата. На ремонт южных сетей будет направлено 239 млн рублей.

«При формировании ремонтной программы, прежде всего, учитывали опыт эксплуатации сетей последних периодов. Поэтому постарались максимально включить в мероприятия линии электропередачи напряжением 6-10 кВ – это линии, которые проходят между населенными пунктами по пересеченной местности и обеспечивают электроснабжение сел, деревень и поселков, которыми так богат, например, Новокузнецкий район. В случае аварийной ситуации требуется время, чтобы найти причину нарушения на такой линии. Также сосредоточим усилия на ремонте линий напряжением 0,4 кВ в населенных пунктах – заменим провод на самонесущий изолированный, установим новые опоры. В комплексе мероприятия дадут положительный эффект и позволят обеспечить надежное электроснабжение потребителей», – пояснил Сергей Тараданов, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС».

Только на территории Новокузнецкого района ремонты проведут в Нижних Кинерках, Сосновке, Кузедеево, Ильинке, Успенке, Таргае – всего более чем в 40 населенных пунктах.

Энергетики предупреждают, что плановые ремонтные работы сопровождаются временными отключениями электроснабжения, и просят потребителей отнестись к ситуации с пониманием. Заблаговременный ремонт сетей важен для подготовки региональной энергосистемы к новому осенне-зимнему периоду.