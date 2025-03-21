CHINT в России представит новые электротехнические решения для промышленности на «Нефтегазе – 2025»

Производитель электротехнического оборудования CHINT в России представит на выставке «Нефтегаз – 2025» в Москве новые решения для защиты энергосистем, ориентированные на нефтегазовый сектор и тяжелую промышленность.

CHINT в России объявит о выводе на отечественный рынок ряда продуктов в сегментах модульных автоматических выключателей, воздушных автоматических выключателей, контакторов и преобразователей частоты. Как ожидается, эти решения найдут применение в системах распределения электроэнергии на добывающих и перерабатывающих предприятиях страны. По данным компании, оборудование адаптировано к отечественным стандартам и может использоваться в условиях высоких нагрузок и сложной эксплуатации.

«Современные вызовы нефтегазовой отрасли требуют высокой надежности электрооборудования, особенно в условиях жесткой эксплуатации. Мы ориентируемся на технологические решения, способные повысить безопасность объектов и минимизировать незапланированные простои оборудования», — отметил директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин.

Согласно прогнозам, спрос на современные системы электроснабжения в нефтегазовой сфере России продолжит расти на фоне развития новых месторождений и увеличения объемов переработки. В этом контексте поставщики решений для промышленной энергетики могут усилить свое присутствие на отечественном рынке.

Выставка «Нефтегаз – 2025» пройдет с 14 по 17 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» и традиционно соберет ведущих представителей отрасли. Мероприятие является площадкой для демонстрации передовых технологий и обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазового комплекса. В этом году в рамках деловой программы планируется проведение около 50 сессий и конференций, на которых будет представлено около 100 докладов.

Участие CHINT в России в выставке «Нефтегаз – 2025» подчеркивает стремление компании поддерживать отечественную нефтегазовую отрасль и поставлять решения, соответствующие текущим потребностям и способствующие достижению целей по импортозамещению и технологического суверенитета.