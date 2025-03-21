EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ТМ АРКАД КАБЕЛЬ

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 и ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ АРКАД КАБЕЛЬ, закупленных на маркетплейсе WILDBERRIES (магазин «SANтехника & Elектрика»).

В отобранных образцах выявлены существенные отклонения от всех базовых требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012:

занижение толщины изоляции ТПЖ (до 10%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (до 52% ).

Результаты испытаний являются свидетельством того, что продукция ТМ АРКАД КАБЕЛЬ является фальсификатом и может нанести вред жизни и здоровью людей при использовании.

Напомним, образцы кабельной продукции ТМ АРКАД КАБЕЛЬ отбиралась специалистами EL-Комитета НОПСМ в течение 2024 года для испытаний более 10 раз. По результатам всех проведенных испытаний также выявлялись несоответствия параметрам безопасности ГОСТ.

В адрес EL-Комитета НОПСМ поступают вопросы от читателей, которые внимательно следят за публикациями: зачем EL-Комитет НОПСМ закупает/отбирает/испытывает образцы тех торговых марок, в отношении которых заранее известен общий результат испытаний? EL-Комитет НОПСМ отвечает на данный вопрос обстоятельно:

«Нету тела – нету дела», как говорят опытные следователи. Нашей задачей является выявление и пресечение фактов реализации кабельного фальсификата. Для решения такой задачи требуется документальное подтверждение покупки и испытаний образцов у конкретного продавца (эти материалы потом служат основанием для претензионной и судебной работы, а также для обращений в Роспотребнадзор и полицию).

«Мы вас предупредили…»: при покупке подобных образцов офлайн наши представители предупреждают продавцов, что они продают фальсификат (все результаты можно легко посмотреть с телефона на нашем сайте). Однако, как показывает практика, многие продавцы до последнего защищают «доброе имя» производителя (даже если его и нет…).

Наказание «рублем»: ничто не стимулирует вести добросовестный бизнес лучше, чем финансовые потери в результате реализации фальсификата. Напомним, что по итогам претензионной и судебной работы продавец обязан возместить затраты на закупку, испытания и экспертную оценку кабеля, а также судебные издержки.

Для сведения: стоимость образца при отборе составляет, в среднем, от 2 до 5 тысяч рублей, а вот сумма к возмещению уже варьируется от 70 до 130 (и даже больше) тысяч рублей. Иногда эти затраты возмещает не сам продавец, а интернет-площадка. О таких судебных прецедентах мы уже неоднократно писали. В дополнение стоит отметить, что каждый такой продавец кабельного фальсификата – подельник недобросовестного производителя, розыск которого, кстати, уже ведут органы внутренних дел. Каждый документально зафиксированный факт реализации фальсификата со временем станет полноценным доказательством по уголовному делу. Именно поэтому мы покупаем, испытываем и публикуем результаты по таким вот «призрачным» торговым маркам.

* Кстати, если кто-то из наших читателей располагает информацией о том, где реально находится площадка по производству данного контрафакта, просим сообщить нам и обратиться в органы внутренних дел (наша почта – el@natamac.ru). Отметим, что такие добрые дела не забываются 😉

EL-Комитет НОПСМ в очередной раз категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ АРКАД КАБЕЛЬ.