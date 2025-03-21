Энергетики увеличат мощность электроснабжения строящегося производственного предприятия в Наро-Фоминске

Специалисты «Мособлэнерго» проведут реконструкцию силового оборудования в трансформаторной подстанции для присоединения строящегося производственного предприятия на ул. Кольцевой в Наро-Фоминске.

В ходе работ специалисты компании заменят силовой трансформатор мощностью 160 кВА и установят новый агрегат, мощность которого будет составлять 250 кВА в трансформаторной подстанции ТП-610586. Также энергетики проведут замену вводного автомата в РУ-0,4 кВ в ТП-610586 и построят около 300 м кабельно-воздушной линии КВЛ-0,4 кВ от подстанции до территории предприятия. Выполненные мероприятия позволят обеспечить будущему производственному предприятию запрашиваемую мощность в 50 кВт.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.