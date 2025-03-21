Филиал «Нижновэнерго» подвел итоги работы по технологическому присоединению за прошедший год
В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению заявителей за 2024 год.
За 12 месяцев энергетики исполнили 12 724 договоров на подключение к электросетевому комплексу, предоставив новым потребителям суммарную мощность в 261,178 МВт.
Электроэнергией были обеспечены важные для региона объекты образования и здравоохранения, транспортные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также жилые комплексы. Среди крупных объектов технологического присоединения в сфере образования выделяются: новый корпус школы № 14 в Арзамасе, новые здания школ в Городце и Воскресенском, а также школа № 10 имени Александра Молева в Дзержинске.
Выполнено подключение медицинских учреждений - фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах области. В жилом секторе значимым проектом стало электроснабжение домов сотрудников «Первой ткацкой фабрики», построенных в рамках программы по развитию сельских территорий.
«Мы делаем всё возможное, чтобы удовлетворить запросы клиентов на подключение к электросетевому комплексу. Это необходимое условие для социально-экономического развития региона. Растущий спрос на наши услуги свидетельствует о динамичном развитии региона», — подчеркнул директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.