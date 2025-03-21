На Билибинской АЭС завершился средний плановый ремонт энергоблока №4

21 марта 2025 года энергоблок №4 Билибинской АЭС включён в сеть и выведен на заданную мощность после завершения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 30 суток.



Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.



В работах на энергоблоке №4 было задействовано порядка 200 человек ремонтного персонала, который выполнил все необходимые регламентные работы и технологические операции на оборудовании. Они позволят энергоблоку №4 надежно отработать в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

«Осуществления ремонта за 30 суток удалось достигнуть благодаря комплексному планированию и точной оценке объемов работ, а также ускорению логистики и этапов ремонтной кампании с применением автоматизированных систем для диагностики и ремонта оборудования. Дополнительно был привлечен персонал подрядных организаций филиала «Уралатомэнергоремонт» – АО «Атомэнергоремонт», ООО «Пролог» и ООО «НТЦ ДНК», - прокомментировал Денис Козлов, заместитель главного инженера по ремонту.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Билибинская АЭС расположена в Чукотском АО в 4,5 км от Билибино, города атомщиков, ступивших на эту землю за советскими геологами. АЭС ведет производство электрической и тепловой энергии для жителей города числом 5,7 тысяч человек и служит делу золотодобывающей отрасли.



Объем выработки атомной электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме составляет более 85%. Ежегодно ПАТЭС и Билибинская АЭС выдают порядка 400 миллионов киловатт часов электроэнергии, экологически чистой энергии в объемах, требуемых для промышленного освоения региона.