На обходе Адлера стартовали активные работы со стороны Кудепсты и Высокого

Государственная компания «Автодор» ведет работы по бетонированию оснований искусственных сооружений обхода Адлера с западной стороны в микрорайоне Кудепста. В рамках IV этапа в эти дни проходит шпунтирование периметров, бурение скважин свай, бетонирование оснований и сооружение каркасов опор будущих эстакад и мостов.

Напомним, строительство обхода Адлера разбито на несколько этапов. В рамках IV этапа в январе 2025 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство. В него входит большая часть искусственных сооружений, как в мкр. Кудепсте, так и в с. Высоком.

Так, начато бурение скважин под опоры эстакады на заезд к санаторию «Кудепста». В этом районе также предусмотрены реконструкция участка Сухумского шоссе (в том числе с разворотным кольцом для общественного транспорта), возведение мощных подпорных стен, реконструкция подъезда к санаторию «Кудепста» и существующего подземного пешеходного перехода. Часть Сухумского шоссе перенесут ближе к горе, чтобы освободить место под новую эстакаду, где будет заканчиваться обход Адлера по обратному ходу. В рамках реконструкции пешеходного перехода будут реконструированы входные группы и построены лифты с двух сторон для движения маломобильных групп.

Ближе к морю, для устройства транспортной развязки обхода Адлера с А-147 одновременно в нескольких местах ведется бетонирование опор мостового перехода через реку Кудепста прямого и обратного направлений.

Прямо на стройплощадках установлено несколько станков для производства арматурных каркасов. Их использование кратно экономит время для доставки столь необходимых элементов в строительстве.

Ведутся работы также и в с. Высокое Адлерского района, где будет начинаться обход. Здесь начато бетонирование оснований разворотного путепровода через скоростное направление трассы А-149. Завершается расширение габарита путепровода в составе будущей развязки у Восточного портала. Его расширят до двух полос, и движение по нему в обоих направлениях планируется запустить уже в нынешнем курортном сезоне.

Сегодня на сооружении обхода Адлера одновременно занято 74 единицы спецтехники и до 400 рабочих.