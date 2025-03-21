RusCable Live - Искаженное отражение кабельного рынка. Сabex Future People. Эфир 21.03.25

Завершилась выставка Cabex 2025 и можно считать, что дан официальный старт новому кабельному сезону. Но, кажется, что выставка закончилась, а сезон так и не начнется. Каждый кабельщик почему-то оценивает свои перспективы положительно и планирует рост бизнеса, но говорит о том, что рынок стал еще хуже. Очевидно противоречие. Так не бывает, чтобы всем было хорошо, но по сумме получалось плохо. Какую картину будущего можно составить по итогам прошедшей выставки Cabex 2025 и кто те самые люди будущего, которые будут менять индустрию? Все главные новости, события, новинки и инсайды с выставки Cabex 2025 в эфире RusCable Live.

Главные темы:

Кубок Пешкова теперь в Акроне. Павел Морозов получил легендарный кубок Пешкова от Александра Гусева. Главная футбольная реликвия кабельного бизнеса возвращается в игру.

Китайского оборудования на несколько миллиардов, новые игроки на рынке среднего напряжения и продолжающиеся инвестиции в "железо" на заводах.

Картина будущего от футуристов Cabex. Не обманешь — не продашь, криворукие роботы и "перегретые" индустрии.

Гуляем по выставке от периферии к центру экспозиции. Самые крупные стенды, пересечение тематик и типичные посетители Cabex 2025.

Итоги PR-Challenge и лучшие инновационные (и не очень) продукты кабельного рынка. ,

Инспекция по соцсетям:

DJ Stacy J на Таткабеле и кабельные треки

Фотолента выставки в исполнении участников

Лучший стенд выставки Cabex 2025. Подробный обзор стенда Цветлит и МАГНА

Признание от ДЕПАРТАМЕНТА 220. Читаем лучшие посты! Постирония в теме фальсификата

RusSALOCLUB 2025. Официальное заседание.

Партнер трансляции: АО "Завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ". У качества есть поставщик!

Трансляция пройдет в 12:00 по Мск на платформе Vision. Запись будет доступна на всех платформах.