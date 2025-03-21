В Ростовской области демонтированы незаконные линии связи на 1,9 тыс. опор ЛЭП

С начала 2025 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» демонтировали незаконно размещенные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на 1,9 тыс. опор линий электропередачи (ЛЭП) на территории Ростовской области.

В случаях выявления несанкционированных подвесов интернет-кабеля на оборудовании «Россети Юг» электросетевая организация предлагает операторам связи либо добровольно демонтировать незаконные подвесы, либо легализовать их через договорные отношения. В настоящее время на заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи на размещение ВОЛС не менее чем на 35 тыс. опор ЛЭП.

Напомним, незаконные подвесы ВОЛС осуществляются без учёта допустимой нагрузки на пролеты ЛЭП и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью окружающих людей, усугубляют последствия в период непогоды, препятствуют оперативному устранению нарушений на линейных объектах.

«Россети Юг» напоминают: компании, желающие использовать для подвеса своего оборудования опоры ЛЭП, должны обратиться в сетевую организацию за получением технических условий и последующим оформлением договорных отношений. В противном случае проводится демонтаж незаконных подвесов. Также просим сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, анонимно) или номеру 220 (для мобильных устройств).