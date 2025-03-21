В Югре повысили надежность электроснабжения Восточно-Сургутского месторождения нефти

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи «Ленинская – Восточно-Сургутская» и «Ленинская – Широковская» в ХМАО-Югре. ЛЭП обеспечивают электроэнергией инфраструктуру «Роснефти» на Восточно-Сургутском нефтяном месторождении. Стоимость работ составила более 6 млн рублей.

В ходе капремонта энергетики выполнили перестановку двух 30-тиметровых опор ЛЭП на новые фундаменты из восьми бетонных свай, погруженных в грунт на глубину около 12 метров. Помимо этого, заменили 96 изоляторов и линейную арматуру, а также установили птицезащитные устройства. Для проведения технических мероприятий на энергообъектах, расположенных в труднодоступной болотистой местности, специалисты заблаговременно построили автозимник протяженностью 500 метров. Подача электричества потребителям во время работ осуществлялась по временной схеме.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные работы на линиях электропередачи «Ленинская – Восточно-Сургутская» и «Ленинская – Широковская» позволили повысить надежность электроснабжения месторождения углеводородов в регионе, в котором в январе 2025 года была добыта 13-миллиардная тонна нефти.