Завод ТАТКАБЕЛЬ представил продукцию на выставке Cabex-2025

В Москве завершилась 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства.

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представил свой промышленный потенциал на общем стенде ООО «ЭКМ Холдинг». Все три дня технические специалисты, представители отдела продаж, отдела снабжения проводили встречи, презентации, обсуждали перспективные проекты и договаривались о возможностях кооперации.

- С Cabex ежегодно начинается своего рода «выставочный сезон», здесь мы встречаемся с коллегами – производителями кабельной продукции, обсуждаем с партнерами технологические достижения и основные тенденции в отрасли, проводим личные встречи с поставщиками оборудования и материалов. Завод ТАТКАБЕЛЬ с оптимизмом смотрим на этот год. Ключевые инвестиционные проекты в сфере электроэнергетики сохраняют приоритетность и финансирование. Под них завод уже сейчас производит продукцию, соответствующую всем параметрам и требованиям по качеству, - прокомментировал генеральный директор ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Евгений Савин.

В этом году ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» впервые принял участие в ежегодном открытом соревновании маркетологов и PR-специалистов кабельной отрасли - RusCable PR-Challenge, который ежегодно проводится в рамках выставки. Проект «Лица ТАТКАБЕЛЬ. 15 трудовых историй» стал победителем онлайн-голосования в номинации «Лучший социальный проект».