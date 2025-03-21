Филиал ПАО «Россети» выполнит ремонт магистральных ЛЭП Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят ремонт провода на более чем 20 линиях электропередачи, проходящих по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные мероприятия обеспечат надежное электроснабжение Курортного района Северной столицы и Всеволожского района области, где проживают более 650 тыс. человек, работают крупные промышленные предприятия.

В процессе эксплуатации провода ЛЭП подвергаются различным воздействиям окружающей среды: колебаниям температур, ветровым нагрузкам, образованию наледи. Это приводит к постепенному износу. Энергетики проводят регулярное техническое обслуживание линий электропередачи, которое включает проверку проводов на наличие повреждений и коррозии, по результатам которой выявленные дефекты проводов своевременно устраняются.

Наибольший объем работ предстоит провести на ЛЭП 330 кВ, отходящих от Северо-Западной ТЭЦ. Также в 2025 году энергетики МЭС Северо-Запада заменят более 8 тыс. изоляторов на магистральных линиях электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.