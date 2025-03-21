Краснодарский филиал «Россети Кубань» консолидировал 130 объектов распределительной сети

С начала 2025 года Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» принял на баланс почти 130 объектов распределительной сети, принадлежащие муниципальным образованиям, физическим лицам, садоводческим товариществам Краснодара, Динского, Северского районов Краснодарского края, а также Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея.

В настоящее время завершена процедура принятия на баланс электросетевых объектов садоводческого некоммерческого товарищества «Речник» в станице Елизаветинская. Это более 100 км высоковольтных ЛЭП и 50 трансформаторных подстанций общей мощностью 12,7 МВА.

С апреля 2025 года электроустановки, находящиеся на территории поселка городского типа Черноморский Северского района, также переходят в обслуживание Краснодарских электрических сетей.

Консолидация – процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

Программу консолидации электросетевого комплекса энергетики осуществляют в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Краснодарского края и Республики Адыгея. Статус СТСО присвоен «Россети Кубань» в соответствии с законодательством, регламентирующим создание в регионах страны единых центров ответственности за надежность электроснабжения потребителей.

Энергетики напоминают, электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь.