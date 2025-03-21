На Воткинской ГЭС завершили важный этап модернизации гидроагрегата №6

На Воткинской ГЭС (филиал РусГидро) перенесли с монтажной площадки ротор и установили его в кратер гидроагрегата №6. Перед этим энергетики выполнили сборку ротора и обмотки статора, монтаж направляющего аппарата с последующим переносом рабочего колеса и сборкой укрупненного блока турбины. Работы проводятся специалистами АО «Гидроремонт-ВКК» в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) ГЭС РусГидро.

Ввести гидроагрегат №6 в эксплуатацию планируется в июне 2025 года. Предстоит выполнить сборку и монтаж узлов генератора, монтаж электрических систем генератора, монтаж оборудования систем автоматического управления, комплекс пуско-наладочных работ.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. На данный момент полностью заменены восемь гидроагрегатов. После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 637,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.