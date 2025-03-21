«Росатом» предложил инновационные решения для авиации и космоса

На выставке Cabex 2025 ООО «Росатом МеталлТех» продемонстрировало уникальные провода из медь-ниобиевого сплава, которые открывают новые возможности для развития авиации и космических исследований

С 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр» ООО «Росатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия») представило кабельно-проводниковую продукцию на выставке Cabex 2025. На стенде компании была продемонстрирована широкая линейка высокопрочных проводов нормальной электропроводности, включая контактные провода из медь-ниобиевого сплава (CuNb) для высокоскоростных железнодорожных магистралей, радиационно-стойкие и жаростойкие провода, а также особо тонкие провода с различными покрытиями и без них.

Проводниковая продукция из медь-ниобиевого сплава, производимая «Росатом МеталлТех», в настоящее время не имеет конкурентов на российском и мировом рынках по комплексу технических характеристик, таких как сверхвысокая прочность и электропроводность, износостойкость и жаропрочность. Эти провода применяются в электронике, микроэлектронике и робототехнике, а также в авиационной и космической технике для производства сетеполотен антенн и экранирующих материалов. На московском производстве компании изготавливаются проводники из отечественного ниобия и меди. Планируется увеличение объемов производства до пяти тонн в год за счет нового оборудования.

«В ближайшее время за счет закупки нового оборудования, мы планируем нарастить объем производства до пяти тонн в год. Такому спросу на продукцию способствует переход к электротранспорту, резко расширяющийся рынок авиационной и космической техники. Наши провода в наибольшей степени отвечают требованиям рынка. Можно сказать, мы опередили время и создали продукты, опережающие рынок на 5-10 лет», - отметил генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Справка:

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

ООО «Росатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Росатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО «ЧМЗ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.