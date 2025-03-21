«Россети Северный Кавказ» направили более миллиарда рублей на реализацию инвестиционной программы в Кабардино-Балкарии

«Россети Северный Кавказ» в 2024 году направили на реализацию инвестиционной программы филиала «Каббалкэнерго» более миллиарда рублей. Энергетики построили 26,7 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, ввели в эксплуатацию 20,5 МВА трансформаторной мощности.

В числе крупных проектов в регионе – реконструкция подстанции 110 кВ «ПТФ» с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на более мощный – 10 МВА. Комплекс технических мероприятий позволил обеспечить выдачу 1,2 мегаватта мощности хранилищу для фруктово-ягодной продукции предприятия в Чегемском районе.