«Россети Северный Кавказ» в два раза увеличили мощность подстанции в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» установили дополнительный силовой трансформатор мощностью 16 МВА на подстанции 110 кВ «Ольгинская». Таким образом, мощность энергообъекта увеличена в два раза и составила 32 МВА.

Подстанция «Ольгинская» обеспечивает электроэнергией четыре населенных пункта в Пригородном и Правобережном районах – Ольгинское, Чермен, Майское, Новый. От ее стабильной работы зависит надежное электроснабжение более 11,2 тысячи человек, функционирование 35 социально значимых учреждений, в том числе школ, детских садов, амбулаторий, скважин.



Силовой трансформатор установлен на вновь построенный специальный фундамент. Для ввода его в работу энергетики выполнили монтажные и пуско-наладочным работы, провели испытания оборудования.



Реализация проекта позволит повысить надежность функционирования питающего центра в период пиковых нагрузок на сети. Технические мероприятия предусмотрены программой ремонта энергообъектов филиала «Севкавказэнерго».