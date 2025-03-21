«Россети Центр» обеспечили электроснабжение автоглэмпинга в Тамбовской области

Тамбовэнерго выполнил технологическое присоединение нового туристического объекта, строящегося в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Автоглэмпинг создается в рамках национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для обеспечения энергоснабжения тамбовские энергетики спроектировали и построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, а также воздушные линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ. Общая присоединенная мощность составила 100 кВт.

Автоглэмпинг строится рядом с федеральной трассой и будет доступен для туристов и местных жителей. На территории расположатся комфортные отапливаемые домики, рассчитанные на 3–4 человека.

Подключая к электросетям новые объекты малого и среднего бизнеса, РоссетиЦентр вносит вклад в развитие предпринимательства и туристической индустрии региона, создавая условия для роста комфортной туристической инфраструктуры.

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