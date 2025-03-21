«Россети Юг» отремонтируют шесть высоковольтных подстанций в Красноярском районе Астраханской области

Заместитель председателя Правительства Астраханской области Илья Волынский и директор филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Виктор Писарев в рамках рабочей встречи в Красноярском районе электрических сетей обсудили прохождение зимнего периода и планы по развитию электросетевого комплекса в районе. В рамках ремонтной кампании в 2025 году энергетики планируют отремонтировать 6 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, 19 км линий электропередачи (ЛЭП) и порядка 40 трансформаторных подстанций для повышения надёжности электроснабжения потребителей.

Илья Волынский поблагодарил руководство «Астраханьэнерго» за работу по обеспечению надёжного электроснабжения жителей муниципального образования в осенне-зимний период, подчеркнув необходимость дальнейшего развития электросетевого комплекса:

«Потенциал, который накоплен у энергетиков, позволяет нам реализовывать самые ёмкие инвестиционные проекты. Уверен, новые объекты промышленности и социальной сферы, которые появляются в районе, будут обеспечены надежным электроснабжением, в том числе благодаря модернизации и созданию новых мощностей».

Виктор Писарев доложил о мероприятиях ремонтной кампании, которые выполнены филиалом для прохождения пиковых нагрузок. Так, в рамках программы ремонтов и технического облуживания «Астраханьэнерго» отремонтировало в Красноярском районе 20 км ЛЭП, оборудование 6 высоковольтных подстанций и более 50 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Это позволило повысить надёжность электроснабжения почти 36 тыс. жителей и более 200 социально значимых объектов, расположенных на территории района. Для технологического присоединения 140 новых потребителей энергетики построили 16 км ЛЭП и 5 трансформаторных подстанций.

Специалисты провели большой объём работ по монтажу линий уличного освещения парка в поселке Комсомольский, выполнили техобслуживание и ремонт объектов уличного освещения на территории Джанайского и Аксарайского сельсоветов в Красноярском районе.

В 2025 году «Астраханьэнерго» планирует отремонтировать в муниципальном образовании свыше 19 км ЛЭП, 6 подстанций 35-110 кВ и порядка 40 трансформаторных подстанций. Энергетикам предстоит подключить к сетям ряд новых социально значимых объектов, включая Красноярскую центральную библиотеку.

Участники встречи посетили офис обслуживания клиентов и осмотрели подстанцию 110 кВ «Красный Яр», которая обеспечивает электроснабжение более 20 населённых пунктов. В связи с активным развитием промышленности, сельского хозяйства, объектов инфраструктуры Красноярского района решается вопрос о реконструкции данного энергообъекта.