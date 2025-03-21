Термостойкие трубы для защиты кабеля Группы ПОЛИПЛАСТИК – в центре внимания на выставке «Cabex 2025»

На 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2025», которая прошла с 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр», Группа ПОЛИПЛАСТИК продемонстрировала в составе объединенной экспозиции компаунды и технические решения для защиты электрических кабелей от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Интерес представителей электросетевых компаний, присутствующих на выставке, вызвали термостойкие полимерные трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП РС для строительства систем электроснабжения.

По итогам 2024 года на заводах Группы ПОЛИПЛАСТИК данной продукции было выпущено на 30% больше, чем годом ранее. Высокий спрос потребителей обусловлен ее высокими характеристиками. Помимо термостойкости, трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП РС для строительства сетей напряжением от 1 до 500 кВ устойчивы к воздействию химических веществ, не подвержены коррозии и способны прослужить более 30 лет без потери качества.

В конце 2022 года продукция успешно прошла аттестацию ПАО «Россети», а с 1 мая 2024 года в действие вступил ГОСТ Р 70751-2023 «Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ», который регламентирует прокладку кабелей напряжением от 1 до 500 кВ только в трубах серии ЭЛЕКТРОПАЙП РС с внутренним слоем, стойким к распространению открытого пламени FV-0 (ПВ-0).

Помимо труб для кабелезащиты, компания производит фитинги, в том числе цельнотянутые гнутые отводы на основе труб ЭЛЕКТРОПАЙП и муфты с закладными нагревателями. Образцы изделий также были представлены на «Cabex 2025».

Вместе с гладкими трубами вниманию посетителей стенда были предложены гофрированные трубы для сетей напряжением до 1 кВ серии ЭЛЕКТРОКОР: ЭЛЕКТРОКОР, ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС и ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ ОС.

Экспозицию дополнили решения для линий связи: пакеты микротрубок ТЕЛЕПАЙП для прокладки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и защитные трубы ЗПТ. Защитные полиэтиленовые трубы (ЗПТ) имеют скользящее внутреннее покрытие, которое упрощает и ускоряет процесс задувки кабеля. Микротрубки имеют низкий коэффициент трения за счет рифленой внутренней поверхности и также могут выдерживать давление до 15 бар, которое возникает при задувке кабеля. Данная продукция является импортозамещающей, применяется на сетях связи, в проектах дорожного строительства, в том числе при обустройстве программных комплексов «Умная дорога».

Качественные и надежные решения Группы ПОЛИПЛАСТИК для строительства линий электроснабжения и связи активно применяются в различных регионах России, и спрос на них со стороны эксплуатирующих компаний продолжает расти, что подтвердили результаты участия компании в работе выставки «Cabex 2025».