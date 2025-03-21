Реконструкция тоннеля в Дигорском ущелье вышла на «финишную прямую»

В Республике Северная Осетия – Алания близится к завершению реконструкция тоннеля длиной 126 пог. м, расположенного на 21-м км дороги Чикола — Мацута — Комы-Арт. Работы начались в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и продолжились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Строительные работы на объекте завершены полностью. Сейчас специалисты проводят окончательную отделку обновленного искусственного сооружения и готовят его к сдаче. Уже окрашены стены и своды тоннеля. Ведется установка системы безопасности и камеры контроля движения, а также монтаж осветительного оборудования.

Завершены работы на галерее у Южного портала — на горные склоны уложена стальная сетка, которая защитит от камнепадов.

Полностью готово бетонное основание дороги в тоннеле, на которое будут уложены три слоя асфальтобетона. На подъездах к искусственному сооружению с северной и южной стороны предстоит уложить по два слоя дорожного полотна.

Напомним, габариты старого тоннеля не позволяли современным туристическим автобусам и крупнотоннажным грузовикам проходить по нему. Между тем, в высокогорной части Дигорского ущелья, куда ведет трасса Чикола – Мацута – Комы-Арт, расположено около 10 туристических баз.

Планируется, что после реконструкции маршрут станет безопасным и комфортным, как для местных жителей, так и для гостей региона.