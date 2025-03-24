Для участия в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в 2025 году отобрано 16 энергоблоков тепловых электростанций

Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики для оказания услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) с использованием оборудования тепловых электростанций в период с апреля по декабрь 2025 года.

Заявки на участие в отборе исполнителей услуг по АВРЧМ подали три генерирующие компании — ПАО «ОГК-2», АО «Интер РАО — Электрогенерация», ООО «БГК» — в отношении 16 энергоблоков. Для оказания услуг по АВРЧМ отобраны все заявленные энергоблоки с совокупной величиной резервов вторичного регулирования ±304,8 МВт, что, в частности, позволяет эффективно использовать гидроресурсы ГЭС в период паводка.

В ЕЭС России для целей АВРЧМ используются ГЭС, являющиеся высокоманевренными объектами генерации, способными оперативно увеличивать или снижать выработку под управлением системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности, компенсируя отклонения частоты в ЕЭС при небалансе мощности в энергосистеме. Для этого часть мощности гидроэлектростанций резервируется под выполнение задачи регулирования. В течение года такое резервирование части мощности, как правило, не влияет на объем производства электроэнергии на ГЭС, так как выработка определяется в первую очередь приточностью и запасами гидроресурсов. В период паводка объем притока воды может превышать пропускную способность турбин, что в условиях наполненности водохранилищ приводит к необходимости увеличения холостых водосбросов.

Привлечение энергоблоков ТЭС к АВРЧМ позволяет на время паводка минимизировать величину размещаемых на ГЭС резервов вторичного регулирования частоты и за счет этого сокращать объемы холостых водосбросов, повышая экономическую эффективность функционирования ЕЭС России.

Автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности энергоблоками ТЭС осуществляется в соответствии с требованиями стандартов Системного оператора.