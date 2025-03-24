ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ: итоги CABEX-2025

С 18 по 21 марта московский «Экспоцентр» стал эпицентром инноваций и делового сотрудничества для специалистов кабельной промышленности. Здесь прошла крупнейшая международная выставка Cabex-2025, собравшая ведущие компании, чтобы обсудить будущее отрасли, представить новейшие технологии и заключить стратегические партнерства.

Заводы «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», «ПсковКабель» и «Микропровод», в составе Акрон Холдинг, стали одними из ключевых участников выставки, представив широкий ассортимент продукции, которая уже сегодня задает тренды в энергетике, строительстве и промышленности.

Среди экспонатов, представленных на выставке, – нефтепогружные кабели, огнестойкие кабельные линии, судовые и геофизические кабели. Особое внимание привлекли силовые и контрольные кабели для объектов Росатома, подчеркнув высокий уровень технологий на предприятиях Холдинга.

Выставка стала не только площадкой для демонстрации достижений, но и мощным импульсом для новых контрактов и партнерств. В рамках деловой программы участники обсудили перспективы внедрения новых материалов и технологий, а также тенденции в энергетике и строительстве.

До встречи на CABEX-2026 – следующем этапе большого пути!