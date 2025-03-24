В районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе приступили к возведению путепроводов

В Московской области ведется строительство транспортной развязки в районе пересечения третьего пускового комплекса ЦКАД и Дмитровского шоссе. Строители уже приступили к устройству фундаментов трех путепроводов будущего комплекса дорожных сооружений.

Работы на объекте разделены на два этапа, сейчас специалисты выполняют мероприятия в рамках первого. В настоящее время ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, устройству водопропускных труб и земляного полотна. Также дорожники занимаются устройством фундаментов искусственных сооружений с использованием призматических свай. На одном из них протяженностью 66 метров все сваи уже погружены, строители приступили к устройству ростверков. Для второго путепровода длиной 166 метров выполнено погружение свай на 70%, а для третьего протяженностью 72 метра - на 60%.

Кроме того, первый этап возведения транспортной развязки включает в себя строительство четырёх съездов общей протяженностью 2,7 км, а также реконструкцию участка федеральной трассы А-107 «ММК» протяженностью 2,3 км. Будут обустроены переходно-скоростные полосы для съездов с ЦКАД и въездов на скоростную трассу с доведением их до нормативных требований.

Новая развязка обеспечит прямую связь ЦКАД с дорогой А-107 «Московское малое кольцо» в районе пересечения с Дмитровским шоссе. С открытием движения по ней улучшится транспортная доступность близлежащих территорий, увеличится пропускная способность дороги А-107 за счет перераспределения транспортных потоков на ЦКАД. Участок будет соответствовать всем современным требованиям и оснащен автоматизированной системой управления дорожным движением.

В настоящее время на объекте задействовано порядка 150 человек, а также около 60 единиц спецтехники и автосамосвалов. Запуск движения автомобилей по новой транспортной развязке намечен на 2026 год.