Итоги участия Habsans в Cabex 2025

С 18 по 20 марта в Москве прошла международная выставка Cabex 2025 — ключевое событие для кабельно-проводниковой промышленности. Компания Habsans традиционно приняла активное участие в этом мероприятии.

На стенде №C335 компании Habsans посетители могли ознакомиться с комплектующими и запчастями для линий волочения, экструзии, инструментами Конформ и многими другими.

Все дни выставки был насыщены встречами с партнёрами, переговорами и обсуждением перспективных проектов. Живой интерес к разработкам компании подтвердил высокий уровень продукции Habsans и её востребованность на рынке.

В рамках Cabex 2025 прошли тематические семинары и конференции, где обсуждались актуальные тренды и вызовы кабельно-проводниковой индустрии.