Итоги участия Habsans в Cabex 2025
С 18 по 20 марта в Москве прошла международная выставка Cabex 2025 — ключевое событие для кабельно-проводниковой промышленности. Компания Habsans традиционно приняла активное участие в этом мероприятии.
На стенде №C335 компании Habsans посетители могли ознакомиться с комплектующими и запчастями для линий волочения, экструзии, инструментами Конформ и многими другими.
Все дни выставки был насыщены встречами с партнёрами, переговорами и обсуждением перспективных проектов. Живой интерес к разработкам компании подтвердил высокий уровень продукции Habsans и её востребованность на рынке.
В рамках Cabex 2025 прошли тематические семинары и конференции, где обсуждались актуальные тренды и вызовы кабельно-проводниковой индустрии.
Мы благодарим всех, кто посетил наш стенд, проявил интерес к нашим технологиям и обсудил возможности сотрудничества. Ваши отзывы и предложения помогут нам совершенствовать продукцию и повышать качество сервиса.
Cabex 2025 стала для нас отличной площадкой для укрепления партнёрских связей и поиска новых возможностей. До встречи на будущих выставках!