Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - победитель премии «RusCable PR-Challenge 2025»

В рамках Международной выставки Cabex-2025 прошла церемония награждения победителей премии медиахолдинга Рускабель «RusCable PR-Challenge». В этом году на конкурс было подано более 100 проектов, которые оценивались в шести основных, двух специальных и трех онлайн-номинациях в области отраслевого маркетинга, PR и контента, связанных с кабельным бизнесом, энергетикой и электротехникой.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал победителем в номинации Video Challenge — Лучшие видео. Завод был отмечен за создание уникального формата блогерского шоу ProЗавод, которое показывает производство и жизнь Завода. Жюри высоко оценило креативный подход, юмор и отсутствие цензуры в материалах проекта, а также невмешательство в замысел блогерского формата и съемки.