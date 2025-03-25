Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - победитель премии «RusCable PR-Challenge 2025»

2 часа назад
200
Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
Авторы и источники / Правообладателям

В рамках Международной выставки Cabex-2025 прошла церемония награждения победителей премии медиахолдинга Рускабель «RusCable PR-Challenge». В этом году на конкурс было подано более 100 проектов, которые оценивались в шести основных, двух специальных и трех онлайн-номинациях в области отраслевого маркетинга, PR и контента, связанных с кабельным бизнесом, энергетикой и электротехникой.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стал победителем в номинации Video Challenge — Лучшие видео. Завод был отмечен за создание уникального формата блогерского шоу ProЗавод, которое показывает производство и жизнь Завода. Жюри высоко оценило креативный подход, юмор и отсутствие цензуры в материалах проекта, а также невмешательство в замысел блогерского формата и съемки.

Мы благодарим организаторов премии и жюри за признание нашей работы. Этот диплом — не только награда, но и стимул двигаться дальше, создавать новые проекты и делиться новыми историями.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.