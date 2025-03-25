Надежность дифавтоматов АВДТ-63N доказана тестами

Автоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ-63N PROXIMA от бренда EKF получили сертификат независимой Международной Лаборатории DEKRA.

В ходе тестирования аппараты были проверены на поведение при превышении температуры и при сверхтоках. Проведены испытания без нагрузки при дифференциальном синусоидальном переменном токе при контрольной температуре (20 ± 5) °С, а также на токах свыше 1500 А и при номинальной наибольшей отключающей способности (Icn). После испытания на короткое замыкание была проведена проверка АВДТ.

Проведенные исследования подтвердили соответствие заявленных рабочих характеристик международным стандартам.

Ранее сертификаты соответствия DEKRA получили выключатели серии ВA 47-63N MA без теплового расцепителя и автоматические выключатели серии ВA 47-63N (ПКС 4,5 кА и 6 кА).

Автоматические выключатели и УЗО бренда EKF способны надежно защитить электрооборудование от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, а людей – от поражения током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки.