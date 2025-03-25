Надежность дифавтоматов АВДТ-63N доказана тестами

2 часа назад
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Источник:
EKF
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Автоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ-63N PROXIMA от бренда EKF получили сертификат независимой Международной Лаборатории DEKRA.

В ходе тестирования аппараты были проверены на поведение при превышении температуры и при сверхтоках. Проведены испытания без нагрузки при дифференциальном синусоидальном переменном токе при контрольной температуре (20 ± 5) °С, а также на токах свыше 1500 А и при номинальной наибольшей отключающей способности (Icn). После испытания на короткое замыкание была проведена проверка АВДТ.

Проведенные исследования подтвердили соответствие заявленных рабочих характеристик международным стандартам.

Ранее сертификаты соответствия DEKRA получили выключатели серии ВA 47-63N MA без теплового расцепителя и автоматические выключатели серии ВA 47-63N (ПКС 4,5 кА и 6 кА).

Автоматические выключатели и УЗО бренда EKF способны надежно защитить электрооборудование от короткого замыкания и превышения допустимой нагрузки, а людей – от поражения током при случайном прикосновении к открытым проводящим частям электроустановки.

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EKF (Электрорешения)
EKF – российский производитель электротехнической продукции. Компания разрабатывает комплексные решения для создания систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности, которые более 18 лет успешно применяются в различных отраслях. Оборудование EKF бесперебойно работает на многих знаковых промышленных и энергетических объектах страны, применяется в проектах крупнейших российских компаний. Численность персонала составляет более 700 сотрудников, занятых на производствах по всему миру, треть из них работает в России.