Норникель планирует построить электростанцию на ВИЭ на территории Быстринского ГОКа

«Норникель» планирует построить электростанцию на возобновляемых источниках энергии на территории Быстринского горно-обогатительного комбината. Выбор сделан неслучайно: в Забайкальском крае, где расположен комбинат, 300 дней в году светит солнце. Новый проект закроет почти половину потребности вахтового поселка Таежный в электроэнергии.

Максим Луган, начальник участка низковольтного оборудования, рассказал, как изменится электроснабжение Таежного и какие технологии будут применять на солнечной электростанции.

Алексей Бабкин, начальник службы тепловодоснабжения и водоочистки, объяснил принцип работы солнечных батарей, которые уже используются на производственной базе горно-обогатительного комбината.

Как будет работать электростанция и какие плюсы принесут поселку зеленые технологии — в новом видео «Норникеля» из серии «Технологии экологии».