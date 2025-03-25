«Завод ТАТКАБЕЛЬ» - участник энергетической выставки в рамках Форума «ЭНЕРГОПРОМ» в г. Казани

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свой потенциал на специализированной энергетической выставке, которая пройдет в рамках международного энергетического Форума «ЭНЕРГОПРОМ» 2 - 4 апреля 2025 года в г. Казани на площадке МВЦ «Казань ЭКСПО».

На выставочном стенде ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» №Е5-3 будут представлены ключевые промышленные образцы кабельной продукции на низкое, среднее, высокое и сверхвысокое напряжение от 0,66 до 500 кВ, соответствующие требованиям ПАО «Россети», ИНТИ, ИНТЕРГАЗСЕРТ и т.д.

Бесплатный электронный билет для входа на выставку можно скачать по ссылке: https://kazanenergyexpo.ru/

В дни Форума запланирована обширная деловая программа, с которой можно ознакомиться на сайте: http://tef.tatar/program/programm/. Мероприятиями Форума будут охвачены и ряд системообразующих предприятий.

Так, 1 апреля на площадке Нижнекамской ГЭС (филиал АО «Татэнерго») состоится научно-практическая конференция «Нижнекамская ГЭС, модернизация маслонаполненной кабельной линии 500 кВ с заменой на кабельные линии 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), первый пусковой комплекс, технические решения, опыт реализации». Директор по технологиям и развитию ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» выступит с докладом на тему «Отечественный кабель сверхвысокого напряжения для стратегически значимых объектов инфраструктуры России» и поделится опытом изготовления, испытания и монтажа кабеля.

Напомним, ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» выступил изготовителем кабеля 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена кабельной линии №3 Нижнекамской ГЭС.

Будем рады встрече с Вами в дни Форума на выставке KazanEnergyExpo.

Место проведения: МВЦ «Казань Экспо», Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, 1, корпус 1, павильон 2.

Стенд ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» №Е5-3.

* Для входа на территорию МВЦ «Казань Экспо» обязательно наличие паспорта.