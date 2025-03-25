Предоставление технологии Fiber Sizing для поддержки производства базальтового волокна с алюминиевым покрытием
Плюс
3 часа назад
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Компания Michelman (г. Цинциннати, штат Огайо, США), глобальный разработчик и производитель экологически безопасных передовых материалов для промышленности, вступила в сотрудничество с компанией FibreCoat, производителем высокотехнологичных материалов, которая базируется в г. Ахен, Германия, для поддержки запуска производства разработанного компанией FibreCoat базальтового воло...
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