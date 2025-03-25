СегментЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке НЕФТЕГАЗ 2025
24 минуты назад
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Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом с деловой программой которого вы можете ознакомиться по ссылке.
Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.
На стенде будут представлены различные рекламные материалы и образцы продукции:
- Кабели универсальные Сегмент-КУ
- Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины
- Кабели симметричные, для систем сигнализации и оповещения.
- Кабели огнестойкие для RS-485 марки КОПСЭ
- Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485
- Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.)
- Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ)
Часы работы:
- 14 – 16 апреля: с 10:00 до 18:00
- 17 апреля: с 10:00 до 16:00
Экспозиция разместится:
- 14–17 апреля 2024 года
- Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
- Павильоны №№ 1, 2, 5, 8 и открытые площади
- Как проехать
Павильон 8 Зал 1 Стенд 81B80
Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет