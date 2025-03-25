СегментЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке НЕФТЕГАЗ 2025

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом с деловой программой которого вы можете ознакомиться по ссылке.

Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

На стенде будут представлены различные рекламные материалы и образцы продукции:

Часы работы:

14 – 16 апреля: с 10:00 до 18:00

17 апреля: с 10:00 до 16:00

Экспозиция разместится:

14–17 апреля 2024 года

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Павильоны №№ 1, 2, 5, 8 и открытые площади

Как проехать

Павильон 8 Зал 1 Стенд 81B80

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет