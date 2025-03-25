СегментЭНЕРГО приглашает посетить свой стенд на выставке НЕФТЕГАЗ 2025

24 минуты назад
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Источник:
ООО СегментЭнерго
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Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом с деловой программой которого вы можете ознакомиться по ссылке.

Выставка и форум – это синергия участников, партнеров и всей отрасли, здесь представлены все новейшие разработки, встречаются производители и потребители, звучат трендовые доклады, проводятся самые значимые деловые мероприятия.

На стенде будут представлены различные рекламные материалы и образцы продукции:

Часы работы:

  • 14 – 16 апреля: с 10:00 до 18:00
  • 17 апреля: с 10:00 до 16:00

Экспозиция разместится:

  • 14–17 апреля 2024 года
  • Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
  • Павильоны №№ 1, 2, 5, 8 и открытые площади
  • Как проехать

Павильон 8 Зал 1 Стенд 81B80

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет

 

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СегментЭнерго
Современное производственное оборудование, испытательная база завода позволяют обеспечить высокое качество кабельно-проводниковой продукции с различными видами изоляции. Вся продукция изготавливается с учетом современных тенденций, в том числе с повышенными требованиями к пожарной безопасности.