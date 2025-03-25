Студенты НИУ ВШЭ решают бизнес-задачи завода ИНКАБ

55 минут назад
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Источник:
Инкаб

На курсе «Логистика и управление цепями поставок» ребята 2 курса программы «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» столкнулись с реальной производственной задачей: что выгоднее для завода — покупать или самим делать деревянные барабаны для кабеля?

Команды студентов предложили 5 уникальных проектов решений. Презентация состоялась на прошлой неделе перед экспертной ко

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Завод «Инкаб»
Завод по производству оптического кабеля «Инкаб». Завод «Инкаб» - новейший завод по производству оптического кабеля в России (запущен в 2007 году). С начала 2008 года до июля 2009 года мы изготовили и реализовали более 7500 км кабеля. Правила завода «Инкаб»: Качественный оптический кабель. Выгодные цены. Быстрые поставки с региональных дилерских складов. Короткие сроки выполнения заказов (от 5 дней). Новейшее оборудование и лучшие материалы. Разработка новых конструкций под заказчика. Индивидуальный подход, интеллект и инновации.