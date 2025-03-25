Студенты НИУ ВШЭ решают бизнес-задачи завода ИНКАБ

На курсе «Логистика и управление цепями поставок» ребята 2 курса программы «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» столкнулись с реальной производственной задачей: что выгоднее для завода — покупать или самим делать деревянные барабаны для кабеля?

Команды студентов предложили 5 уникальных проектов решений. Презентация состоялась на прошлой неделе перед экспертной ко

Просмотр материалов компании Завод «Инкаб» на данный момент ограничен Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...