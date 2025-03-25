Завод ГОСТКАБЕЛЬ – участник международной выставки Cabex 2025

С 18 по 20 марта в Москве прошла масштабная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2025. Мероприятие собрало более 5000 гостей и 260 компаний-участников из России, Китая, Индии, Турции, Беларуси, Казахстана.

Главные темы выставки – тренды развития кабельной промышленности, импортозамещение, прогнозы развития энергетики. Выставка Сabex выступает зоной международного обмена опытом и местом для инноваций в кабельной индустрии. В экспозиции выставки соединяются передовые технологии, материалы и решения, которые создают образ будущего кабельного бизнеса.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ каждый год принимает участие в выставке Cabex. На мероприятии ГОСТКАБЕЛЬ презентовал образцы кабельно-проводниковой продукции для строительного сектора. Стенд ГОСТКАБЕЛЬ привлекал внимание участников выставки колоритным дизайном, четкостью форм и необычной геометрией. За 3 дня выставки стенд посетили тысячи гостей – застройщики, предприниматели, энергетики, иностранные делегации.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ изготавливает кабель, который соответствует ГОСТ 31996-2012. Завод сертифицирован по ISO 9001-2015, входит в «Национальный реестр добросовестных производителей» и имеет знак качества НОСТРОЙ. ГОСТКАБЕЛЬ – участник крупнейшей профильной ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ).