Арктические опоры ЛЭП разработают для электросетевого комплекса Мурманской области

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов, генеральный директор «Россети Научно-технический центр» Андрей Епифанов и ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Юрий Сколубович заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере научно-технической деятельности. Документ подписали на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

«Россети Северо-Запад», «Россети Научно-технический центр» и Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет разработают арктические опоры ЛЭП 150 кВ. Такие конструкции из прочной стали смогут выдерживать ураганный ветер до 45 метров в секунду и в 1,5 раза больше льда на проводах, чем существующие опоры.

Электросетевая инфраструктура Мурманской области построена в 60-70 годы прошлого века. При этом климат Заполярья за последние десятилетия изменился: при глобальном потеплении температура здесь растет в 2 раза быстрее, чем в среднем по планете. Зимой из-за частых снегопадов на проводах стало образовываться в 1,5 раза больше льда. В то же время линии электропередачи, спроектированные более 50 лет назад, технологически не рассчитаны на современные климатические нагрузки.

«Россети Северо-Запад» планируют применять новый тип опор при модернизации и строительстве линий электропередачи в Заполярье с 2028 года.

«Мы обслуживаем в Мурманской области 2,7 тысячи километров ЛЭП 150 кВ. При этом понимаем, что для повышения качества жизни в регионе и развития Арктики необходима системная модернизация электросетевой инфраструктуры. Поэтому, с одной стороны работаем над привлечением федерального финансирования, с другой — повышаем внутреннюю эффективность, в том числе внедряя современные решения», — отметил Вячеслав Торсунов.

«Мы уже накопили достаточный опыт для разработки современных типов опор ЛЭП, которые можно использовать в самых сложных климатических условиях. Для нас важно, что результаты проекта будут использованы в стратегически важной части нашей страны — Арктике», — подчеркнул Андрей Епифанов.

Юрий Сколубович отметил, что Сибстрин также имеет целый ряд разработок для условий Крайнего Севера.