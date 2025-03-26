Cергей Цивилев: «Дальнейшая разработка запасов природного газа Надым-Пур-Таза является важнейшей задачей»

Разработка трудноизвлекаемых запасов месторождений углеводородов Надым-Пур-Тазовского региона (НПТР) в Ямало-Ненецком автономном округе является одной из ключевых стратегических задач. Об этом Сергей Цивилев сообщил на встрече с губернатором автономного округа Дмитрием Артюховым.

Ямало-Ненецкий автономный округ является крупнейшей базой углеводородного сырья России, здесь сосредоточено около 57% запасов природного газа и более 13% запасов нефти страны.



На долю ЯНАО приходится около 80% добычи природного газа и существенное количество добычи нефти. При этом извлечение углеводородов в основном осуществляется в Надым-Пур-Тазовской нефтегазоносной области, на территории которой расположены такие месторождения как Медвежье, Уренгойское и Ямбургское.

Сергей Цивилев отметил, что традиционные углеводороды продолжают играть ведущую роль как в российском, так и в мировом энергобалансе. При этом решить вопрос разработки трудноизвлекаемых залежей Надым-Пур-Таза, по словам Сергея Цивилева, поможет привлечение новых технологий в сфере добычи.

«Надым-Пур-Тазовский регион – традиционный район добычи углеводородов, играющий ключевую роль в развитии российского нефтегазового комплекса. Его поддержка остается важнейшей задачей, которую мы будем решать совместными усилиями с привлечением новых технологий и налоговых льгот», — подчеркнул Министр.

Также в ходе встречи была рассмотрена программа социальной газицификации, которая реализуется в стране по поручению Президента. Как отметил губернатор региона, Ямал второй год подряд занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге догазификации.