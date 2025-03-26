Энергетики пермского филиала «Россети Урал» продолжают реализацию комплексной программы по повышению надежности электроснабжения пригородов Перми

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» выполнили мероприятия по повышению надежности электроснабжения деревни Мокино, расположенной в Пермском муниципальном округе.

Энергетики построили в данном населенном пункте воздушную линию электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 650 метров. Также здесь смонтированы линейный разъединитель вертикальной установки 10 кВ и интеллектуальный цифровой управляемый разъединитель РИЦ 10 кВ.

Интеллектуальный цифровой разъединитель предназначен для контроля состояния оборудования с помощью GSM-модемов автоматизированного привода и дистанционной передачи диспетчеру информации о режиме работы аппарата, технологических и иных вмешательствах.

В распределительных сетях секционирование позволяет повысить надежность электроснабжения. При технологическом нарушении на линии электропередачи оперативно выделяется поврежденный участок, при этом сохраняется питание остальных клиентов, присоединенных до секционирующего пункта. Это позволяет не только минимизировать количество обесточенных потребителей, но и ускорить процесс поиска места возникновения технологического нарушения.

Эти и ряд других мер позволили провести оптимизировать распределение нагрузок по сети и повысить параметры качества электроэнергии, поступающей жителям деревни Мокино в более чем 1 800 индивидуальных жилых домах.

Указанные мероприятия проведены в рамках реализации программы повышения качества электроснабжения 37 населенных пунктов, расположенных вблизи краевого центра. Она предусматривает установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих ТП, замену голого неизолированного провода на самонесущий изолированный, прокладку дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения активно развивающихся территорий.

Култаевский район электрических сетей обслуживает более половины территории Пермского муниципального округа. Общая площадь обслуживания Култаевского РЭС – почти 2100 кв. км с численностью населения более 52 тыс. человек.